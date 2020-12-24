Парфенчиков заявил о перевыполнении плана по восстановлению лесов в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в завершающемся году в Карелии искусственное лесовосстановление выполнено с превышением плана.

В этом году искусственное лесовосстановление в Карелии выполнено с превышением плана на 20 процентов. Об этом сообщил губернатор Артур Парфенчиков в соцсети.

"С 2020 года мы применяем еще один вид лесовосстановления – компенсационный. Его суть в том, что леса, вырубленные при строительстве автодорог, трубопроводов, линий электропередач, разработке месторождений полезных ископаемых, необходимо компенсировать новыми посадками. В республике в рамках компенсационного лесовосстановления в этом году были высажены саженцы на 252 гектарах", - рассказал Парфенчиков.

По оценке главы региона, в Карелии объемы лесовосстановления ежегодно увеличиваются.

Ранее сообщалось о готовности вепсов пожаловаться в ООН на лесозаготовку в Карелии.