Парфенчикову не понравился пессимизм прогноза о влиянии коронавируса на сокращение бюджета

Глава Карелии считает преждевременными любые прогнозы по наполнению бюджета во второй половине 2020 года и особенно пессимистичные оценки Минфина, вызванные последствиями пандемии коронавируса.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Сейчас рано делать прогнозы, как позитивные, так и отрицательные. Мы не знаем, что будет", - сказал Парфенчиков. Он против сокращения расходов бюджета за счет переноса финансирования ряда проектов на 2021 год. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".