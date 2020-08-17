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Парфенчикову не понравился пессимизм прогноза о влиянии коронавируса на сокращение бюджета

Новости. Общество
12:04, 18 Августа 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Глава Карелии считает преждевременными любые прогнозы по наполнению бюджета во второй половине 2020 года и особенно пессимистичные оценки Минфина, вызванные последствиями пандемии коронавируса.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Сейчас рано делать прогнозы, как позитивные, так и отрицательные. Мы не знаем, что будет", - сказал Парфенчиков.

Он против сокращения расходов бюджета за счет переноса финансирования ряда проектов на 2021 год.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Njkdez
2020-08-18 12:27:49
морса выпил, калиткой закусил, и давай саблей махать)))
zanoza
2020-08-18 12:17:47
Под занавес стал вдруг смелым.
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