Парк в городе бумажников в Карелии восстановят за победу в конкурсе

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева сообщила, что проект восстановления местного парка культуры победил в конкурсе по благоустройству.

Об этом Марина Гусева сообщила в соцсети.

«Наша заявка на восстановление Парка культуры победила среди 160 финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды!»», — заявила она.

Она добавила, что также победили заявки Кеми и Медвежьегорска.

Ранее сообщалось, что Кемь получит 50 млн рублей на благоустройство центральной площади за победу в конкурсе.