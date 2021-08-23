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Парк в городе бумажников в Карелии восстановят за победу в конкурсе

Новости. Общество
16:23, 26 Августа 2021
фото: © Сергей Пластинин

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Глава администрации Сегежского района Марина Гусева сообщила, что проект восстановления местного парка культуры победил в конкурсе по благоустройству.

Об этом Марина Гусева сообщила в соцсети.

«Наша заявка на восстановление Парка культуры победила среди 160 финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды!»», — заявила она.

Она добавила, что также победили заявки Кеми и Медвежьегорска.

Ранее сообщалось, что Кемь получит 50 млн рублей на благоустройство центральной площади за победу в конкурсе.

 

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