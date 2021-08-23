Парк в городе бумажников в Карелии восстановят за победу в конкурсе

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева сообщила, что проект восстановления местного парка культуры победил в конкурсе по благоустройству.
Об этом Марина Гусева сообщила в соцсети.
«Наша заявка на восстановление Парка культуры победила среди 160 финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды!»», — заявила она.
Она добавила, что также победили заявки Кеми и Медвежьегорска.
Ранее сообщалось, что Кемь получит 50 млн рублей на благоустройство центральной площади за победу в конкурсе.
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