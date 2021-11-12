Парки Петрозаводска избавят от упавших деревьев

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о работе по уборке парков, которая пройдет в столице Карелии.

Подрядчик приступит к уборке упавших деревьев в петрозаводских парках с завтрашнего дня. Об этом Владимир Любарский рассказал в соцсети.

«Чтобы наши общественные территории не превращались в непроходимый бурелом, за ними необходимо ухаживать. Поэтому с завтрашнего дня подрядчик приступит к уборке упавших деревьев в городских парках. Крупные распилят и вывезут, мелкие будут перемалывать в мульчу и распределять на месте. Это улучшит состояние почвенного слоя для других растений. По той же причине частично будет сохранён валежник. Ну и самые колоритные экземпляры, поросшие узорами из мхов и грибов, тоже оставим, чтобы атмосфера нетронутого леса посреди города не исчезла», — заявил мэр Петрозаводска.

Любарский заявил, что работы по уборке деревьев стартуют в парке Лесной Ключ, затем подрядчик переместится в парки Беличий Остров и Зелёный Берег.

Ранее Любарский рассказал, как парк «Каменный бор» станет точкой притяжения жителей Петрозаводска.