Парковка транспорта будет запрещена еще на нескольких улицах Петрозаводска

Власти Петрозаводска планируют установить знаки, запрещающие остановку транспорта, на нескольких улицах в микрорайоне Перевалка.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 18 октября будет запрещена остановка по чётной стороне на Сыктывкарской улице в районе Республиканского перинатального центра (см. схему). По обеим сторонам будет запрещена остановка возле пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Софьи Ковалевской. При этом сохранится возможность парковки между указанными участками.



На Кимасозерской улице между улицами Лобачевского и Софьи Ковалевской вблизи с детским садом № 114 и средней школой № 48 по обеим сторонам дороги будет запрещена остановка транспортных средств с 7.00 до 19.00. Изменения также вступят в силу с 18 октября.

«Нововведения призваны повысить безопасность и обеспечить лучшую видимость на участках возле социальных учреждений города», — пояснили в администрации.