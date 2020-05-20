890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 36
20.05.2020 16:00
Около 40 процентов заболевших COVID-19 в Карелии не имеют симптомов 7
20.05.2020 16:27
Международная космическая станция пролетела над Петрозаводском (ВИДЕО) 3
20.05.2020 16:40

Парламент Карелии одобрил идею возведения роботизированной фермы за полмиллиарда рублей

Новости. Экономика
11:25, 21 Мая 2020
фото: Минсельхоз РК
Загрузка...

Депутаты поддержали внесение поправок в бюджет, которые предусматривают увеличение уставного капитала совхоза "Ведлозерский", где предполагается строительство роботизированной молочной фермы.

Депутаты одобрили увеличение доходов и расходов бюджета в 2020 году на 540 млн рублей, в 2021 году – на 78 млн 800 тыс. рублей. Законопроект был поддержан карельским парламентом во втором окончательном чтении в четверг, 21 мая. Эти средства предполагается направить из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы. 

Часть указанных средств будет направлена на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Совхоз "Ведлозерский".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2020-05-21 13:43:08
Сколько было этих планов? Хоть один реализован? Вопросы без ответов. На фото: у коровок рёбра торчат, а у .... нет. так и будет.
новый
2020-05-21 12:01:44
Это вам не штанами торговать и книжки вслух в агрикалче читать. Либерастня в бессильной злобе.
Саныч
2020-05-21 12:13:03
новый, что-то ты рано сегодня похмелился.
zanoza
2020-05-21 12:43:39
Саныч, это у него сегодня обострение.
zanoza
2020-05-21 11:42:01
В завод тоже были вбуханы деньги, а он сгорел при странных обстоятельствах и всё шито-крыто!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Аналитика

Сегодня 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса"
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 36
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

20.05.2020 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»