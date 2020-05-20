Парламент Карелии одобрил идею возведения роботизированной фермы за полмиллиарда рублей

Депутаты поддержали внесение поправок в бюджет, которые предусматривают увеличение уставного капитала совхоза "Ведлозерский", где предполагается строительство роботизированной молочной фермы.

Депутаты одобрили увеличение доходов и расходов бюджета в 2020 году на 540 млн рублей, в 2021 году – на 78 млн 800 тыс. рублей. Законопроект был поддержан карельским парламентом во втором окончательном чтении в четверг, 21 мая. Эти средства предполагается направить из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы.

Часть указанных средств будет направлена на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Совхоз "Ведлозерский".

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