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Парламент Карелии поддержал обращение о пересмотре критериев по отбору подрядчиков, занимающихся питанием в учреждениях соцсферы

Новости. Общество
12:52, 18 Марта 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Сегодня, 18 марта, депутаты карельского парламента поддержали обращение в федеральные органы власти по пересмотру критериев для отбора поставщиков услуги, занимающихся организацией питания в учреждениях социальной сферы.

Ранее соответствующее обращение было рассмотрено на Комитете по здравоохранению и социальной политике. Авторами инициативы выступили Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Галина Гореликова, Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгайзер, Марина Гуменникова, Андрей Мазуровский, Ольга Шмаеник (фракция "Единая Россия").

Сейчас в соответствии с федеральным законодательством на этапе отбора поставщика заказчик обязан установить минимальную величину стоимостных критериев в размере 60%, а максимальную значимость нестоимостных критериев - на уровне 40%. Чем выше показатели квалификации персонала у организации, тем качественнее предоставление услуги по питанию. Особенно когда речь идет об обслуживании крупных учреждений социальной сферы.

В тексте обращения предлагается установить значимость нестоимсотных критериев на уровне 60%, а значимость стоимостных критериев на уровне 40%.

При организации питания в больнице или школе большое значение имеет наличие оборудования, квалификация персонала, опыт работы сотрудников, штатная численность и другое. Все это находит выражение в нестоимостных критериях при отборе поставщика, поэтому их значимость должна быть увеличена, считают депутаты.

По итогу заседания Законодательное собрание Карелии рекомендовало направить обращение к первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову и руководителю Федеральной антимонопольной службы Михаилу Шаскольскому.

 

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