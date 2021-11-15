890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис: «Берите лопаты и приходите на дебаты» 47
Сегодня 09:10
Жесткое лобовое столкновение произошло утром в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:15
В Петрозаводске массажиста, обвиняемого в сексуальных преступлениях, в суде защищает его жена 5
Сегодня 13:40
Прокуратура выяснила, что муниципальные чиновники в Карелии незаконно назначали себе премии 2
Сегодня 15:01

Парламент Карелии принял закон о «гаражной амнистии»

Новости. Общество
17:32, 24 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

23 декабря на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли в первом и втором, окончательном, чтении региональный проект закона о «гаражной амнистии».

Автором законопроекта является Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Документ подготовлен в рамках реализации норм федерального закона, упрощающего порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. В связи с этим вносятся изменения в региональное законодательство.
Ранее законопроект поддержал парламентский Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Принятый сегодня закон направлен на урегулирование отношений собственников гаражей и местных властей. По сути, речь идет о «гаражной амнистии», которая позволяет легализовать гаражи, которые появились до введения в действие Градостроительного кодекса России, то есть до 1 января 2005 года», - сказал зампредседателя Комитета Владимир Кванин.

По словам парламентария, закон также регулирует определение платы за использование под размещение гаражей земельных участков, находящихся в госсобственности Республики Карелия, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»