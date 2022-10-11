Парламент Карелии расширил список профессий, представителям которых дадут бесплатную землю

В Карелии появятся новые категории граждан, которые получат право на бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Соответствующий законопроект принял сегодня парламент республики.

В перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатную землю, включены фармацевты и медицинские сестры, работающие в сельской местности и малых городах.

По словам депутата Ирины Кузичевой, законопроект был подготовлен в ответ на обращения избирателей, представителей этих профессий.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник напомнила, что по действующему законодательству земельные участки бесплатно получают представители многих специальностей. В их числе работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства, пожарные и другие категории. Теперь этот список еще увеличится.

«Мы снова расширяем список специальностей, представители которых имеют право на бесплатную землю. И я уверена, что это не последний раз. Я думаю, что мы будем и дальше работать над этим законом», — пояснила Шмаеник.

По ее словам, возможности расширения перечня категорий граждан, которые имеют право на бесплатные участки, ограничены федеральным законодательством. Поэтому карельские парламентарии направили в Госдуму проект закона, позволяющий региональным властям устанавливать такие льготы для представителей рабочих профессий и служащих, в которых есть необходимость на конкретных территориях.