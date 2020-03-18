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Парламент Карелии выступил против проведения в стране широкой амнистии к 75-летию Победы

Новости. Общество
10:18, 19 Марта 2020
фото: ©Валерий Поташов
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Депутат от "Яблока" Эмилия Слабунова предложила амнистировать участников прошлогодних массовых протестов в Москве.

Парламент Карелии большинством голосов отказался 19 марта выступить с законодательной инициативой о проведении в России широкой амнистии, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С таким предложением к коллегам по Законодательному собранию республики обратилась депутат от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. Она особо отметила, что ее предложение затрагивает участников акций протеста в Москве, задержанных прошлым летом и обвиненных в участии в "массовых беспорядках". 

По словам Слабуновой, более 300 граждан России считаются сейчас политзаключенными. Депутат парламента Карелии от партии "Яблоко" назвала это "позорным фактом" для страны. 

Однако с мнением Эмилии Слабуновой не согласилась член парламентской фракции "Единой России" Лариса Жданова. Она напомнила коллегам по Законодательному собранию о недавних гонках на автомобилях, которые устроили в Петрозаводске двое молодых людей. Гонки завершились столкновением, от которого пострадали прохожие. Жданова считает, что виновники аварии могут также попасть под широкую амнистию, которую предложила объявить в стране Слабунова. "Жители Карелии нас не поймут", - сказала депутат от "Единой России".

В итоге инициативу "Яблока" поддержали всего четыре карельских парламентария. Против проголосовали 15. 

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Комментарии

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Саныч
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Причем здесь эти 2 гонщика?
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