Реклама

Парламент принял изменения в бюджете Карелии, несмотря на критику из-за расходов на чиновников

Новости. Общество
12:10, 21 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Законопроект о внесении изменений в бюджет Карелии на 2021 год вызвал критику со стороны представителей оппозиционных фракций на сегодняшнем заседании парламента.

Они выступили против дополнительных расходов на содержание органов исполнительной власти.

«Опять увеличение расходов на содержание администрации главы республики. Уже в четвертый раз за последнее время. То есть у нас на каждом заседании увеличиваются расходы на содержание администрации. Опять средства на Ситуационный центр… Как денежный пылесос, который постоянно требует средств. При этом количество конфликтных и проблемных ситуаций в республике увеличивается пропорционально количеству средств», — заявила представитель фракции «Яблоко» Эмилия Слабунова.

На эти претензии ранее отвечала министр финансов Карелии Елена Антошина, по словам которой предлагается не увеличение финансирования органов власти, а восстановление объема расходов, сокращенных при принятии бюджета.

Также критику оппозиционных фракций вызвало предусмотренное законопроектом выделение субсидии государственному предприятию «Карелкоммунэнерго», которое занимается теплоснабжением ряда районов республики.

«Как в бездонную бочку мы вливаем ежегодно деньги, а эта структура не работает», — сказал представитель КПРФ Сергей Андруневич.

В ответ на это представитель «Единой России» Ирина Кузичева обратила внимание депутатов, что субсидия пойдет на компенсацию расходов «Карелкоммунэнерго», связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения.

Представители «Единой России» также обратили внимание на то, что законопроектом предусмотрено значительное увеличение расходов на здравоохранение, социальную сферу и ряд других направлений. 

«Помимо расходов на здравоохранение там 259 млн по статье „социальная политика“. Это средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, поддержка детей-сирот, пособия при усыновлении…», — пояснил депутат Алексей Хейфец.

Большинством голосов проект закона был принят парламентом. Критики законопроекта отказались от голосования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-10-21 12:38:45
Доктор доктор, что ты можешь
я могу орать как тёлка
я могу жужжать как пчёлка

Кир
2021-10-21 12:54:19
Вася, глупый и больной. Тоже со справкой как офф.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
14.10.2021, 16:10
Несколько квартир в многоэтажке Петрозаводска охватил огонь (ФОТО)
17.10.2021, 10:52
Infiniti превратился в автохлам после ДТП на Советском мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

20.10.2021 13:41
Капитал
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
Коронавирус бьёт новые антирекорды по заболеваемости и летальным исходам — выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить осложнения помогают анализы на наличие COVID-19.
«Окей, получите льготу»
20.10.2021 12:06
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
18.10.2021 14:42
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
18.10.2021 14:10
«Это вопрос выживания» 7
18.10.2021 13:10
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»