Парламент принял изменения в бюджете Карелии, несмотря на критику из-за расходов на чиновников

Законопроект о внесении изменений в бюджет Карелии на 2021 год вызвал критику со стороны представителей оппозиционных фракций на сегодняшнем заседании парламента.

Они выступили против дополнительных расходов на содержание органов исполнительной власти.

«Опять увеличение расходов на содержание администрации главы республики. Уже в четвертый раз за последнее время. То есть у нас на каждом заседании увеличиваются расходы на содержание администрации. Опять средства на Ситуационный центр… Как денежный пылесос, который постоянно требует средств. При этом количество конфликтных и проблемных ситуаций в республике увеличивается пропорционально количеству средств», — заявила представитель фракции «Яблоко» Эмилия Слабунова.

На эти претензии ранее отвечала министр финансов Карелии Елена Антошина, по словам которой предлагается не увеличение финансирования органов власти, а восстановление объема расходов, сокращенных при принятии бюджета.

Также критику оппозиционных фракций вызвало предусмотренное законопроектом выделение субсидии государственному предприятию «Карелкоммунэнерго», которое занимается теплоснабжением ряда районов республики.

«Как в бездонную бочку мы вливаем ежегодно деньги, а эта структура не работает», — сказал представитель КПРФ Сергей Андруневич.

В ответ на это представитель «Единой России» Ирина Кузичева обратила внимание депутатов, что субсидия пойдет на компенсацию расходов «Карелкоммунэнерго», связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения.

Представители «Единой России» также обратили внимание на то, что законопроектом предусмотрено значительное увеличение расходов на здравоохранение, социальную сферу и ряд других направлений.

«Помимо расходов на здравоохранение там 259 млн по статье „социальная политика“. Это средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, поддержка детей-сирот, пособия при усыновлении…», — пояснил депутат Алексей Хейфец.

Большинством голосов проект закона был принят парламентом. Критики законопроекта отказались от голосования.