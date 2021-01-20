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Парламент проголосовал против компенсаций за самоизоляцию жителям Карелии 65+

Новости. Общество
11:32, 21 Января 2021
фото: © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
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Парламент Карелии сегодня проголосовал против законопроекта о единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей жителям республики возрастом 65 лет и старше.

Один из инициаторов проекта закона депутат Александр Федичев пояснил, что такие выплаты помогут компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По мнению депутата, по этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.  

К законопроекту приложено финансово-экономическое обоснование, согласно которому выплаты должны получить более 104 тыс. жителей Карелии.

Почему большинство депутатов проголосовало против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр
2021-01-21 13:14:36
А где кирюха
Титов
2021-01-21 12:59:58
Осенью выборы - будем делать выводы .....
Off
2021-01-21 12:23:47
а чего еще можно ожидать от педроссов ? Самый продажный парламент (ЗС) за всю историю Республики .
однозначно
2021-01-21 12:33:34
Off, навальненок престарелый, всё демократично и в рамках закона. Как и любит либерастня. :)
Off
2021-01-21 13:05:54
Админы . может все таки дадите ответить ? Или Шандалович ,вне критики ?
Римма
2021-01-21 12:25:35
Off, тебя штоль пытались купить?
Off
2021-01-21 12:48:33
Римма, а вы хто ?
Вася
2021-01-21 12:14:28
Теперь в роли уточки может выступить ершик
Вася
2021-01-21 12:13:24
Что делать с ничейным дворцом?
однозначно
2021-01-21 12:25:43
Вася, щас заноза выпрется и подробно объяснит всем. Готовься к словесному поносу. :)
Римма
2021-01-21 11:55:59
Статья проплачена? Приняли бы и не выплатили, патаму что денег в бюджете нет.
Вася
2021-01-21 12:04:31
Римма, А где деньги?
Римма
2021-01-21 12:11:07
Вася знает
Leopol'd
2021-01-21 11:49:26
Кто бы сомневался! ЕР "отвечает за всё", пока не попросили ответить.
Бритва
2021-01-21 11:44:13
и это мы запомним перед выборами
Саныч
2021-01-21 12:08:57
Бритва, твоя же власть, радуйся.
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