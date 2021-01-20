Парламент проголосовал против компенсаций за самоизоляцию жителям Карелии 65+

Парламент Карелии сегодня проголосовал против законопроекта о единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей жителям республики возрастом 65 лет и старше.

Один из инициаторов проекта закона депутат Александр Федичев пояснил, что такие выплаты помогут компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По мнению депутата, по этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.

К законопроекту приложено финансово-экономическое обоснование, согласно которому выплаты должны получить более 104 тыс. жителей Карелии. Почему большинство депутатов проголосовало против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".