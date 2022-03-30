Парламентарии готовятся задать вопросы главе Карелии, который выступит с отчетом в Заксобрании

В четверг, 21 апреля, Законодательное Собрание Карелии заслушает ежегодный отчет Главы республики.

Ранее сообщалось, что депутатам поступили информационные материалы к отчету Главы Карелии о результатах деятельности Правительства республики в 2021 году.

«Я изучила материалы к отчету. На мой взгляд, они очень содержательные, но мне бы хотелось получить уточнения, в частности, по вопросу капитального ремонта школ в 2022 году», — сказала председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

Отметим, что впервые в информационных материалах к отчету главы Карелии представлены такие разделы, как «Итоги реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года в разрезе муниципальных районов и городских округов» и «Мероприятия по развитию муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия в 2022 году».

«Уверен, что Артур Олегович Парфенчиков в ходе отчета обозначит совместные приоритеты на будущее, на перспективу, позволяющие не только выстоять под внешними санкциями, но и использовать их как новые возможности в развитии. Могу заверить, все нужные законодательные решения будут приняты — это наша общая ответственность перед жителями республики», — отметил ранее спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Заседание Законодательного собрания Республики Карелия 21 апреля начнется в 10.00. Трансляция мероприятия на сайте http://live.karelia-zs.ru