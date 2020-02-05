Парламентарии Карелии предложили выделить100 млн рублей на погашение долгов медучреждений

Предложение поступило от фракции "Единая Россия", сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Карелии.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Карелии, на 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность у 13 государственных учреждений здравоохранения составила более 200 млн рублей.



"Очень важно безотлагательно стабилизировать финансовое положение медучреждений. Но есть и не менее актуальный вопрос – что надо предпринять для того, чтобы в дальнейшем не допускать подобного роста долгов? Мы обязательно продолжим работать над этой темой с республиканской исполнительной властью", – сказал председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.



Мнение спикера парламента поддержал и Аркадий Рутгайзер, депутат, главный врач поликлиники №2 Петрозаводска, где успешно реализуется федеральный проект "Бережливая поликлиника".



"Долги перед кредиторами могут поставить под угрозу нормальную работу больниц, поликлиник. Поэтому мы просто обязаны поддержать наших коллег, так как всегда есть люди, которым должна оказываться медицинская помощь. Понятно, что учреждения здравоохранения имеют большое хозяйство, содержание которых требует больших затрат. Однако и самим учреждениям нужно работать над их снижением – оптимизировать деятельность, грамотно проводить закупки", – подчеркнул Аркадий Рутгайзер.



Предложение карельских парламентариев поддержало правительство республики. Сегодня в Законодательное Собрание поступил законопроект, в котором предусмотрены целевые субсидии государственным учреждениям здравоохранения, в частности, на погашение налоговой задолженности и просроченных выплат, оплату услуг поставщиков.

Законопроект будет рассмотрен в парламенте 10 февраля.