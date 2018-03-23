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Новости. Экономика
09:39, 23 Марта 2018

Парламентарии одобрили законопроект о создании в Карелии Фонда развития промышленности

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Республиканский парламент 22 марта принял в первом чтении закон, который вносит изменения в региональное законодательство в части развития промышленности в Карелии.

Согласно вносимым поправкам, в Карелии должен появиться Фонд развития промышленности.

Инициатива создания Фонда принадлежит карельскому правительству. Ранее советник главы Карелии Юрий Савельев заявлял, что Фонд должен стать "финансовым рычагом для привлечения более весомых федеральных инвестиций в промышленность".

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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