Парламентарии проголосовали за выплаты компенсаций за ЖКУ директорам сельских школ

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии поддержал законопроект о компенсациях расходов на оплату жилых помещений и ЖКУ директорам сельских школ и их заместителям.

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Выплачивать компенсации планируется руководителям образовательных учреждений и их заместителям, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа. По расчетам министерства образования Карелии, такие выплаты будут получать 352 человека. О размере компенсаций читайте в интернет-газете "Вести Карелии".