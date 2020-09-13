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Парламентарии проголосовали за выплаты компенсаций за ЖКУ директорам сельских школ

Новости. Общество
12:12, 14 Сентября 2020
фото: Роман Храмовник / ТАСС
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Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии поддержал законопроект о компенсациях расходов на оплату жилых помещений и ЖКУ директорам сельских школ и их заместителям.

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Выплачивать компенсации планируется руководителям образовательных учреждений и их заместителям, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа.

По расчетам министерства образования Карелии, такие выплаты будут получать 352 человека.

О размере компенсаций читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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