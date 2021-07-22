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Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами

Новости. Политика
14:30, 28 Июля 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Депутат от «Единой России» Леонид Лиминчук считает, что общество в республике едино со своими властями.

Депутаты Законодательного собрания Карелии прервали 28 июля свои летние каникулы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами и обсудить чрезвычайную ситуацию в республике, где полыхают тысячи гектаров тайги. Однако с самого начала внеочередной сессии обсуждение сложившейся в карельских лесах обстановки было ограничено одним вопросом и одним выступлением от каждой парламентской фракции, чтобы, по выражению депутата от «Единой России» Леонида Лиминчука, не «политизировать» эту ситуацию.

Под шквалом критики в адрес республиканских властей Леонид Лиминчук обвинил парламентскую оппозицию в «паникерстве» и «пораженчестве».  

 «В очередной раз мы эмоционально воспринимаем то, что мы сейчас должны делать содержательно и организованно, – заявил «единоросс» Лиминчук. – Режим ЧС не подразумевает легкого отношения к словам, когда паникеры и пораженцы пытаются в наше сознание включить вот этот императив. У вас не получится этого, потому что сейчас Карелия едина, и люди, которые помогают властям, – это не отдельные люди. Это – наше общество, которое вместе с властями помогает справиться с бедой!».

Читайте подробнее в статье «Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать».  

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Комментарии

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тетка
2021-07-28 14:44:52
Озвучивает то, что приказали.
юнипер95
2021-07-28 14:35:37
да все там ....
Гость
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