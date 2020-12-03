Парламенту Карелии предложили утвердить исторический карельский флаг в качестве второго государственного

Депутатам предстоит также обсудить вопрос о государственном статусе карельского языка.

Под занавес юбилейного для Карелии года в рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию поступили два предложения, которые могут вызвать самые острые споры среди депутатов и общественности. В одном из них речь идет о придании карельскому языку государственного статуса наряду с русским, а в другом – о придании государственного статуса национальному карельскому флагу с черным крестом на зеленом фоне, который часто называют флагом Ухтинской республики.

Читайте подробнее в статье "Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность".