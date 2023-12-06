Паромная переправа через одну из крупнейших рек Карелии готова на две трети

Строительство переправы, входящее в Адресную инвестиционную программу Карелии, ведется по поручению главы республики Артура Парфенчикова.

Паромная переправа через реку Кемь в поселке Панозеро готова более чем на 70%. Об этом сообщили в Правительстве республики.

Подрядная организация — ООО «Судэлектросервис» — изготовила в рамках контракта металлоконструкцию паромной переправы: собран корпус, надстройки, фундаменты, трапы, леерные ограждения, фальшборт и другое.

На время зимы работы были приостановлены. Вновь специалисты приступят к обустройству переправы в мае: покрасят сооружение, проведут электромонтажные работы и установят основное оборудование.

Завершится обустройство переправы должно до 15 августа 2024 года. В региональном бюджете на будущий год средства на строительство переправы заложены в полном объеме.

Также в Правительстве напомнили, что на разработку проекта по реконструкции автодороги Кемь-Рабочеостровск заключен госконтракт. Стоимость и сроки реконструкции будут определены после завершения разработки проектной документации, что планируется сделать до конца 2025 года, и получения положительного заключения госэкспертизы.