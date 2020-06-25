Паровоз-памятник на ж/д вокзале в Петрозаводске очистили от ржавчины песком (ФОТО)

Пескоструйную чистку паровоза на ж/д вокзале в Петрозаводске запечатлел фотограф "Столицы на Онего".

Сегодня на ж/д вокзале в Петрозаводске провели пескоструйную чистку паровоза-памятника.

Как пояснили специалисты песком с памятника снимают ржавчину и старую краску.













Паровоз-памятник Эр 738-47 построен в 1935 году в городе Брянске на заводе "Красный Профинтерн". В годы Великой Отечественной Войны водил поезда по дороге победы в блокадный Ленинград (Санкт Петербург). Паровоз работал в Петрозаводском отделении, а с 1959 года на октябрьской железной дороги. Городской совет столицы Карелии вынес решение о создание памятника Эр 738-47.

Его открытие состоялось 2 августа 1987 года.