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Паровоз-памятник на ж/д вокзале в Петрозаводске очистили от ржавчины песком (ФОТО)

Новости. Общество
14:10, 26 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Пескоструйную чистку паровоза на ж/д вокзале в Петрозаводске запечатлел фотограф "Столицы на Онего".

Сегодня на ж/д вокзале в Петрозаводске провели пескоструйную чистку паровоза-памятника.

Как пояснили специалисты песком с памятника снимают ржавчину и старую краску.





Паровоз-памятник Эр 738-47 построен в 1935 году в городе Брянске на заводе "Красный Профинтерн". В годы Великой Отечественной Войны водил поезда по дороге победы в блокадный Ленинград (Санкт Петербург). Паровоз работал в Петрозаводском отделении, а с 1959 года на октябрьской железной дороги. Городской совет столицы Карелии вынес решение о создание памятника Эр 738-47.

Его открытие состоялось 2 августа 1987 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-26 14:24:26
Паровозик на станции Голиковка маневровым трудился. Там для него водоналивная колонка стояла возле переезда на ул. Станционной. Местечковая либерастня этого не знает, ибо приперлись сюда гораздо позже и с определенной целью -
гадить. Стране, республике, городу.
Саныч
2020-06-26 14:39:28
новый, завязывай с боярой. У тебя стойкие галлюцинации.
Сандари
2020-06-26 14:30:16
новый,
да было такое. нас пацанов машинист даже катал несколько раз по станции. Год 75-76
Гость
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