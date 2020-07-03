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Паровоз-памятник у железнодорожного вокзала Петрозаводска реставрируют

Новости. Общество
13:36, 04 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Паровоз-памятник Эр 738-47, расположенный у первой платформы железнодорожного вокзала Петрозаводска отремонтируют к концу июля, сообщили в ОЖД.

В настоящий момент памятник очистили от старой краски и ржавчины, загрунтовали и подготовили к покраске. Паровоз покрасят, как и прежде, в черный цвет, отдельные элементы – в белый и красный. На боковые стенки будки паровоза нанесут обозначения (серия, номер паровоза и принадлежность к Октябрьской железной дороге), обновят памятную табличку. Площадку, на которой установлен паровоз, укрепят щебнем.

Работы, которые проводят специалисты по восстановлению железнодорожных локомотивов из Санкт-Петербурга, планируют завершить к 30 июля.

Паровоз был выпущен на заводе "Красный Профинтерн" (Брянск) в 1935 году. В годы Великой Отечественной войны паровоз доставлял продовольствие и боеприпасы в осажденный Ленинград. До 1955 года локомотив работал в Карелии, потом – на полигоне Октябрьской железной дороги. Городской совет столицы Карелии вынес решение о создании памятника Эр 738-47, который был установлен на железнодорожном вокзале города Петрозаводска и открыт 2 августа 1987 года.

Ранее пескоструйную чистку паровоза на ж/д вокзале в Петрозаводске запечатлел фотограф "Столицы на Онего".

 

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