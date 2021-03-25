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Партия “Новые люди” предложила легальную возможность не служить в армии

Новости. Политика
07:50, 26 Марта 2021
фото: пресс-служба партии "Новые люди"
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Лидер партии “Новые люди” Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии.

Соответствующее заявление он сделал в Санкт-Петербурге по итогам конкурса “Марафон идей”.

По его словам, среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области живет много молодых людей, поэтому на конкурс поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии “Новые люди”. Эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта, который планируется внести в Госдуму.

“Питер - это город студентов. 31 марта начнется очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет в городе меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить! Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил”, - рассказал Алексей Нечаев. 

По его словам, эта сумма позволит отслужившим в армии молодым людям начать учебу в том вузе, который им по-настоящему интересен. Кроме того, Алексей Нечаев предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас такую службу проходит лишь небольшая часть призывников.

“Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэбдизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники”, - добавил Нечаев. 

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что пока не обсуждал инициативу с министром обороны Сергеем Шойгу, но считает свое заявление публичным приглашением к диалогу. “Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы”, - пояснил Нечаев.

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