Партия польских груш уничтожена под Петрозаводском

В Петрозаводске изъята и уничтожена партия польских груш, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора обнаружили в торговой точке на Шуйском шоссе 7,9 кг свежих груш из Польши.

Сопроводительные документы на подкарантинную продукцию не были представлены.

Фрукты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Орзеге.