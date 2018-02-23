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Новости. Общество
12:00, 23 Февраля 2018

Партия польских груш уничтожена под Петрозаводском

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В Петрозаводске изъята и уничтожена партия польских груш, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора обнаружили в торговой точке на Шуйском шоссе 7,9 кг свежих груш из Польши.

Сопроводительные документы на подкарантинную продукцию не были представлены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrey+
2018-02-23 20:53:44
...были бы несвежие - не уничтожили, а то ишь ты, свежие груши на прилавок выкинули! Вот теперь, груши приобрели статус переработанных, их соберут со свалки, Ирина лично наклеит правильную этикетку "Сделано в Карелии" и поедет продавать в Китай "Пюре из груш по-Карельски".
мать горького
2018-02-23 16:48:53
Зверски уничтожили
Leopol'd
2018-02-23 16:36:59
Какая страна, такие и террористы! (анекдот)
Власти Аргентины нашли 400 кг кокаина в посольстве России
Сергеич
2018-02-23 16:05:36
Ух как давно властям нечего околачивать было, получили возможность поработать голов(к)ой...
Мизантроп
2018-02-23 13:40:36
"...свежих груш из Польши." С головкой все в порядке, "Столица"?
В Варшаве на данную минуту -4°.
Zim
2018-02-23 13:40:20
Сколько наших в том бою полегло?
Петя
2018-02-23 13:22:37
Идиоты,больше ничего в голову не приходит....
petronik
2018-02-23 13:18:28
Мазохисты.
кир
2018-02-23 12:56:14
Вместе с владельцами груш. Так надо.
Саныч
2018-02-23 15:23:32
кир, хорош кирять, а то замироточишь скоро.
кир
2018-02-23 16:47:06
Саныч, не хочешь выполнять наши законы и правила. Впрочем, как и другие. Алексей Серебряков прав. Не будет из вас человеческой цивилизации.
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