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"Парту героя" установят в школе Петрозаводска

Новости. Общество
10:11, 19 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Право сидеть за ней получат лучшие ученики, сообщили в администрации Петрозаводска.

В средней общеобразовательной школе №9 имени И.С. Фрадкова появится "Парта Героя" Владимира Николаевича Пчелинцева - Героя Советского Союза, выпускника школы 1938 года. Зачинатель снайперского движения в Великую Отечественную войну, он был в числе первых внесён в Книгу Почёта комсомола. Именная снайперская винтовка Пчелинцева передана в качестве экспоната Государственному музею истории Ленинграда. Его имя увековечено на мемориальной доске на фасаде МОУ "Средняя школа №9", а также в Галерее Героев Советского Союза – наших земляков.

Парта, которая оформляется в рамках проекта, не является музейным экспонатом. Она будет установлена в одном из кабинетов, право сидеть за ней получат лучшие учащиеся 9-й школы.

Торжественная церемония открытия Всероссийского проекта "Парта Героя" будет проходить 21 февраля в 12 часов по адресу: ул. Антикайнена, 4 при поддержке депутата Законодательного собрания Карелии Галины Гореликовой.

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Комментарии

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drug
2020-02-19 10:54:21
Наверно не надо это делать, дети не понимают, а по сути получается придется сидеть за мемориальной доской.
Включите мозги господа чиновники.
German
2020-02-19 10:28:41
Может это и надо , пусть дети стараются учится . вспоминая героя .
бюджет
2020-02-19 10:20:38
Лучше бесплатные, хорошие обеды организуйте для ВСЕХ школьников, как в Финке.
Гость
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