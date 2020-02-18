"Парту героя" установят в школе Петрозаводска

Право сидеть за ней получат лучшие ученики, сообщили в администрации Петрозаводска.

В средней общеобразовательной школе №9 имени И.С. Фрадкова появится "Парта Героя" Владимира Николаевича Пчелинцева - Героя Советского Союза, выпускника школы 1938 года. Зачинатель снайперского движения в Великую Отечественную войну, он был в числе первых внесён в Книгу Почёта комсомола. Именная снайперская винтовка Пчелинцева передана в качестве экспоната Государственному музею истории Ленинграда. Его имя увековечено на мемориальной доске на фасаде МОУ "Средняя школа №9", а также в Галерее Героев Советского Союза – наших земляков.

Парта, которая оформляется в рамках проекта, не является музейным экспонатом. Она будет установлена в одном из кабинетов, право сидеть за ней получат лучшие учащиеся 9-й школы.

Торжественная церемония открытия Всероссийского проекта "Парта Героя" будет проходить 21 февраля в 12 часов по адресу: ул. Антикайнена, 4 при поддержке депутата Законодательного собрания Карелии Галины Гореликовой.