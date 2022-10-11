«Это было несбыточной мечтой»: соревнования по гимнастике впервые проходят в райцентре Карелии (ФОТО)

Турнир по художественной гимнастике открылся сегодня в новом физкультурно-оздоровительном центре в Медвежьегорске.
Фотографии с открытия появились в группе Медвежьегорск Online Вконтакте.
В соревнования участвуют более двухсот гимнасток из разных регионов Карелии и Санкт-Петербурга.
«Пару лет назад это было несбыточной мечтой», — говорится в подписи к фотографиям.
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