Пасмурная погода ожидается в Петрозаводске в понедельник

В республике и карельской столице 20 августа будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура ночью +12, +14; днем +19, +21.

В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, в первой половине ночи местами порывы до сильного.

Температура ночью +9, +14, местами до +5; днем +16, +21.