Пасмурная погода ожидается в Петрозаводске в понедельник

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В республике и карельской столице 20 августа будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью +12, +14; днем +19, +21.
В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, в первой половине ночи местами порывы до сильного.
Температура ночью +9, +14, местами до +5; днем +16, +21.
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