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Пассажир поезда по пути в Санкт-Петербург стал в Карелии фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
13:29, 31 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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Мужчина совершил преступление, пока ехал в поезде, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

К транспортным полицейским Карелии обратилась 56-летняя пассажирка поезда сообщением "Санкт-Петербург – Мурманск" с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью более 7 тыс. рублей.

Жительница Северной столицы пояснила стражам порядка, что при выходе на станции Надвоицы забыла гаджет в купе на столике.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что этой оплошностью пенсионерки воспользовался 27-летний уроженец Хабаровского края, который следовал в поезде в том же вагоне, что и потерпевшая.

Увидев на столике оставленный сотовый телефон, он решил его похитить. Мужчина забрал гаджет и спрятал его в своей сумке.

Изымать вещественное доказательство – сотовый телефон у подозреваемого оперативникам пришлось уже в Санкт-Петербурге. Злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отмечается, что ранее он не имел проблем с законом.

В настоящее время следственным отделом Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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