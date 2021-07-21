Пассажир поезда показал, как горит Карелия (ВИДЕО)

Опубликовано видео горящего леса, строений, шпал на подъезде к станции Найстенъярви.

В паблике «События/Петрозаводск.Карелия.Россия» пассажир поезда снял кадры горящей Карелии.

«Вот так горит Кареия», - сообщил автор видео и показал, как полыхают строения вдоль дороги, как горит лес, а местами железнодорожные шпалы.

В конце видео можно услышать объявление сотрудницы железной дороги, которая сообщает, что поезд приближается к станции Найстенъярви.

Напомним, в Карелии введен режим ЧС с 20 до 31 июля.