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Пассажир поезда показал, как горит Карелия (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:00, 22 Июля 2021

Опубликовано видео горящего леса, строений, шпал на подъезде к станции Найстенъярви.

В паблике «События/Петрозаводск.Карелия.Россия» пассажир поезда снял кадры горящей Карелии.

«Вот так горит Кареия», - сообщил автор видео и показал, как полыхают строения вдоль дороги, как горит лес, а местами железнодорожные шпалы.

В конце видео можно услышать объявление сотрудницы железной дороги, которая сообщает, что поезд приближается к станции Найстенъярви.

Напомним, в Карелии введен режим ЧС с 20 до 31 июля.

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