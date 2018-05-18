Пассажир получил травмы в перевернувшемся в Карелии автомобиле

В Суоярвском районе перевернулся автомобиль, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг на 6 км автодороги "Суоярви-Яглоярви" 32-летний водитель Kia Spectra вылетел в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир получили травмы, последнего после ДТП пришлось госпитализировать.