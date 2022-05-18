Пассажир получила травмы при столкновении автобуса и автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии автоледи устроила аварию с «маршруткой», в которой пострадала пожилая женщина.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 18 мая, в 11.38 у дома №15 по улице Репникова произошло ДТП. По предварительным данным, 29-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при перестроении не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автобусом ПАЗ.
В результате ДТП в салоне автобуса упала пассажир, 56-летней женщине назначено лечение.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось, в Карелии дама за рулем врезалась в маршрутку на остановке.
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