Пассажир получила травмы при столкновении автобуса и автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: кадр из видео © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

В столице Карелии автоледи устроила аварию с «маршруткой», в которой пострадала пожилая женщина.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 18 мая, в 11.38 у дома №15 по улице Репникова произошло ДТП. По предварительным данным, 29-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при перестроении не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП в салоне автобуса упала пассажир, 56-летней женщине назначено лечение.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, в Карелии дама за рулем врезалась в маршрутку на остановке.