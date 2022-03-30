В Карелии дама за рулем врезалась в маршрутку на остановке

В аварии с участием иномарки и маршрутного автобуса пострадала пассажирка легкового автомобиля.
Авария произошла 26 апреля, во вторник, информирует ГИБДД.
В поселке Рабочеостровск Кемского района 25-летняя девушка за рулем «Chevrolet Cruze» не учла дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автобуса ПАЗ. Автобус остановился на остановке, автомобилистка врезалась в него.
В результате ДТП была травмирована 48-летняя пассажирка «Chevrolet». По факту аварии проводится проверка.
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