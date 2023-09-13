Пассажир пострадал в жесткой аварии на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Два автомобиля не поделили перекресток в Первомайском районе.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили об аварии, произошедшей в столице Карелии 13 сентября в 21.28 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Железнодорожная.

Там 74-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Renault Scénic. Машины столкнулись.

В результате ДТП была травмирована 63-летняя пассажир автомобиля Volkswagen, ее госпитализировали в БСМП Петрозаводска. Обстоятельства аварии выясняются.