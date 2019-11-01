Пассажирам ретропоезда в Карелии покажут спектакль

В "Рускеальском экспрессе" впервые пройдет постановочный спектакль в формате иммерсивного театра.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, в пути следования ретропоезда "Рускеальский экспресс"№ 921, следующего по маршруту Сортавала – Рускеала, впервые пройдет постановочный спектакль в формате иммерсивного театра, сообщила на своей странице "ВКонтакте" начальник управления туризма Карелии Екатерина Биктимирова.

"Иммерсивный спектакль, организованный студентами карельского колледжа культуры и искусств, создаст эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки, где каждый станет полноправным участником происходящего. На борту ретропоезда пассажиров ждет тематический квест, главной задачей которого будет рассекретить шпионов и заполучить ценный груз", – сообщила Екатерина Биктимирова.

Напомним, ретропоезд в Карелии перевез 30 тысяч пассажиров.