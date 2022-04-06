Пассажиров сломавшейся «Ласточки», прибывших из Петрозаводска, развезли спецавтобусами по Санкт-Петербургу

Пассажиров «Ласточки», прибывших из Петрозаводска в Санкт-Петербург с 4-часовым опозданием, на вокзале ждали автобусы.

Об этом сообщило питерское издание «Фонтанка».

Три автобуса специально выделило автотранспортное предприятие «Пассажиравтотранс». Всех желающих глубокой ночью развезли в разные районы города.

Как сообщила ранее пресс-служба Октябрьской железной дороги, 10 апреля в 18:52 на перегоне Ладва–Токари по техническим причинам произошла задержка поезда «Ласточка» № 805 сообщением Петрозаводск–Санкт-Петербург. На станцию Токари был направлен резервный состав, куда пересадили пассажиров. Время задержки прибытия на конечную станцию составило порядка четырех часов.