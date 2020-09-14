Пассажиров задержанного на сутки рейса "Сочи-Петрозаводск" обещают доставить в Карелию сегодня днем

Рейс "Сочи-Петрозаводск" авиакомпании "Северсталь" задерживается уже на сутки.

Как стало известно "Столице на Онего", на рейс идет регистрация, самолет должен вылететь около полудня.

Напомним, самолет, который должен был вылететь в понедельник, 14 сентября в 11.40 из Сочи в Петрозаводск, не смог набрать высоту. После двух попыток взлететь, судно осталось в аэропорту, рейс отложили.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

Ожидалось, что самолет вылетит в столицу Карелии из сочинского аэропорта в понедельник, в 21.40, но рейс перенесли на вторник.