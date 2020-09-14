Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Отравление Навального "Новичком" подтвердили эксперты из двух стран 10
14.09.2020 19:10
Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука 2
14.09.2020 19:19
Находившуюся в розыске жительницу Карелии нашли в канализационном люке мертвой
Сегодня 09:52
Труп обнаружили в Карелии на берегу реки Шуя
Сегодня 07:25
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск 5
14.09.2020 18:58
Требования к тонировке смягчают, к роликам - ужесточают: готовятся изменения в ПДД 2
14.09.2020 16:43

Пассажиров задержанного на сутки рейса "Сочи-Петрозаводск" обещают доставить в Карелию сегодня днем

Новости. Общество
11:45, 15 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Рейс "Сочи-Петрозаводск" авиакомпании "Северсталь" задерживается уже на сутки.

Как стало известно "Столице на Онего", на рейс идет регистрация, самолет должен вылететь около полудня.

Напомним, самолет, который должен был вылететь в понедельник, 14 сентября в 11.40 из Сочи в Петрозаводск, не смог набрать высоту. После двух попыток взлететь, судно осталось в аэропорту, рейс отложили. 

Как сообщили в Минтрансе Карелии, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

Ожидалось, что самолет вылетит в столицу Карелии из сочинского аэропорта в понедельник, в 21.40, но рейс перенесли на вторник.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 10
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»