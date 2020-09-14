Самолет из Сочи со вчерашнего дня не может доставить пассажиров в Петрозаводск

Рейс "Сочи-Петрозаводск", отложенный накануне из-за технической неисправности воздушного судна, до сих пор не доставил пассажиров в Карелию.

Как сообщили "Столице на Онего" пассажиры рейса "Сочи-Петрозаводск" авиакомпании "Северсталь", самолет, который должен был вылететь в понедельник, 14 сентября в 11.40, не смог набрать высоту. После двух попыток взлететь, самолет остался в аэропорту, рейс отложили.

"Должны были вылететь из Сочи в Петрозаводск в 11.40. Взлететь не смогли, зарулили на стоянку, всех высадили обратно в накопитель, обещали вылет в 14.40. В 14.50 пошли опять на взлёт, опять не смогли скорость набрать и зарулили на стоянку, всех попросили выйти", - сообщил нам пассажир рейса.

По словам нашего источника, багаж вернули пассажирам в терминале.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

По информации Минтранса, авиакомпания "Северсталь" выслала для выполнения рейса в Петрозаводск другой самолет.

Ожидалось, что самолет вылетит в столицу Карелии из сочинского аэропорта в понедельник, в 21.40.

Однако, как сообщил "Столице на Онего" пассажир рейса, этого не произошло, вылет отложили до 8 часов утра вторника, 15 сентября.