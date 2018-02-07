Пассажирский автобус и легковушка попали в ДТП в Карелии

В Суоярви произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.

По данным ГИБДД, авария случилась 7 февраля В 14 часов на Суоярвском шоссе. Там столкнулись легковой автомобиль Opel и автобуса ПАЗ.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получила и была доставлена в лечебное учреждение водитель иномарки.

На момент ДТП автобус не выполнял пассажирских перевозок, в салоне пассажиров не было, водитель не пострадал.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.