Пассажирский автобус и легковушка попали в ДТП в Карелии

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В Суоярви произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.
По данным ГИБДД, авария случилась 7 февраля В 14 часов на Суоярвском шоссе. Там столкнулись легковой автомобиль Opel и автобуса ПАЗ.
По предварительным данным, в результате ДТП травмы получила и была доставлена в лечебное учреждение водитель иномарки.
На момент ДТП автобус не выполнял пассажирских перевозок, в салоне пассажиров не было, водитель не пострадал.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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