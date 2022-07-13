Пассажирский автобус протаранил легковушку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке в Петрозаводске.
Авария произошло 1 августа на пересечении Октябрьского проспекта и улице Мелентьевой.
Автобус двигался по проспекту, а ВАЗ-2109 поворачивал на улицу Мелентьевой. Водитель легковушки не пропустил «маршрутку», что привело к ДТП.
По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.
Видеозапись с камеры компании «Ситилинк» размещена в группе Подслушано у водителей Птз и Карелии Вконтакте.
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