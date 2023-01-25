Пассажирский автобус ушел в сугроб с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Лыжная в Петрозаводске пассажирский автобус попал в ДТП.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщается, что сегодня утром, 30 января в 7.37, на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Видеокамера компании «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП.

Судя по видео, автобус двигался по Вытегорскому шоссе вниз. На пересечении с улицей Лыжная, перед скопившимся у перекрёстка транспортом, автобус выехал вправо за пределы дорожного полотна.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.