Пассажирский автобус ушел в сугроб с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Лыжная в Петрозаводске пассажирский автобус попал в ДТП.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщается, что сегодня утром, 30 января в 7.37, на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Видеокамера компании «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП.
Судя по видео, автобус двигался по Вытегорскому шоссе вниз. На пересечении с улицей Лыжная, перед скопившимся у перекрёстка транспортом, автобус выехал вправо за пределы дорожного полотна.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
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