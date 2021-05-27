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Пассажирский автобус загорелся в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:32, 28 Мая 2021
фото: © паблик "Живой Петрозаводск"

Возгорание произошло в автобусе, который должен был везти пассажиров из Петрозаводска в Кондопогу.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувший четверг, 27 мая, в 21.50 у здания ж/д вокзала произошло возгорание пассажирского автобуса, работающего на маршруте "Петрозаводск-Кондопога".

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На место происшествия выехали 8 пожарных и две единицы техники, но огонь успели потушить до прибытия специалистов.

В результате пожара в автобусе поврежден моторный отсек на площади 3.кв.м.

Причины возгорания устанавливаются. Автобус в рейс не вышел.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-28 15:32:48
Страшно на общественном транспорте ездить, никакого контроля нет за его техническим состоянием. На линию выпускают вёдра с гайками, лишь бы бабло с пассажиров срубить.
drug
2021-05-28 15:09:12
Надо убрать автобусы от железнодорожного вокзала.
Нарушены все нормы безопасности пассажиров.
Не может нормально работать общественный транспорт.
А как быть с антитеррористической бозепасностью - на автовокзале была охрана - металлорамки - тут нечего нет. Значит можно жить и без безопасности.
VladPTZ
2021-05-28 15:46:44
drug, А куда убрать? Или вовсе запретить?
кир
2021-05-28 14:55:04
Кто звездулей получит?
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