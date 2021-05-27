Пассажирский автобус загорелся в Петрозаводске

Возгорание произошло в автобусе, который должен был везти пассажиров из Петрозаводска в Кондопогу.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувший четверг, 27 мая, в 21.50 у здания ж/д вокзала произошло возгорание пассажирского автобуса, работающего на маршруте "Петрозаводск-Кондопога".

На место происшествия выехали 8 пожарных и две единицы техники, но огонь успели потушить до прибытия специалистов.





В результате пожара в автобусе поврежден моторный отсек на площади 3.кв.м.

Причины возгорания устанавливаются. Автобус в рейс не вышел.