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Пассажиры двухэтажного поезда "Петрозаводск – Москва" будут собирать мусор раздельно

Новости. Общество
08:20, 31 Января 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В двухэтажном поезде "Петрозаводск – Москва" предполагается опробовать проект по раздельному сбору мусора.

На предприятиях Петрозаводского железнодорожного узла организуют раздельный сбор отходов: стекла, бумаги и пластика, сообщили в правительстве Карелии. Для централизованного вывоза уже отсортированных отходов определены площадки, которые планируют укрупнить.

На железнодорожных предприятиях уже установлены специализированные контейнеры для бумаги, пластика и стекла, а также для отработанных батареек.

При этом, как сообщают в правительстве региона, организация раздельного сбора мусора в поездах требует доработки. Отрабатывать проект будут в двухэтажном фирменном поезде №17 "Петрозаводск – Москва". В каждом вагоне этого состава уже есть система для сбора стекла, бумаги, пластика. В Петрозаводске будут установлены контейнеры для приема и отправки отходов на переработку.

Планируется, что все подразделения железной дороги в Карелии перейдут на эту систему.

Первый рейс двухэтажного поезда отправился из столицы Карелии в Москву в декабре прошлого года.

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