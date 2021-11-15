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Пассажиры маршрута №26 в Петрозаводске благодарят водителя–Деда Мороза за настроение и угощения

Новости. Общество
08:54, 26 Декабря 2021
фото: https://pixabay.com

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В Петрозаводске пассажиры поблагодарили водителя 26-го маршрута за подаренное новогоднее настроение.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала пост с благодарностью водителя маршрута №26.
«Как замечательно, когда с утра, на неочищенной остановке, про себя ругаясь матом, с трудом заползаешь в маршрутку, а тут - водитель-Дед Мороз! Настроение сразу на сотку, ещё и конфетки на угощение. Спасибо вам, водитель 26-го маршрута, мы стесняемся угощаться, но на весь день позитив вы сделали», - написала пассажирка.

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Комментарии

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кир
2021-12-26 12:23:05
Они халяве всегда рады. - сказал кот.
Местечковый блогер
2021-12-26 12:22:04
Все равно будут ныть.
Гость
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