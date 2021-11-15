Пассажиры маршрута №26 в Петрозаводске благодарят водителя–Деда Мороза за настроение и угощения

В Петрозаводске пассажиры поблагодарили водителя 26-го маршрута за подаренное новогоднее настроение.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала пост с благодарностью водителя маршрута №26.

«Как замечательно, когда с утра, на неочищенной остановке, про себя ругаясь матом, с трудом заползаешь в маршрутку, а тут - водитель-Дед Мороз! Настроение сразу на сотку, ещё и конфетки на угощение. Спасибо вам, водитель 26-го маршрута, мы стесняемся угощаться, но на весь день позитив вы сделали», - написала пассажирка.