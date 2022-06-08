Пассажиры поезда до парка «Рускеала» в Карелии будут ужинать под живые выступления музыкантов

В «Рускеальском экспрессе», который курсирует в Карелии между Сортавалой и горным парком «Рускеала» перед пассажирами будут выступать музыканты.

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Живая музыка будет звучать в рамках проекта «Ужин в поезде» в трех дополнительных рейсах «Рускеальского экспресса» — 23 июля, 6 и 20 августа.

«В вагоне-ресторане и вагоне-баре ретропоезда пассажиры смогут поужинать под аккомпанемент живой музыки», — говорится в сообщении.

Поезд № 939/940 Сортавала–Горный парк «Рускеала»–Сортавала отправится в 18:40 и вернется обратно в 22:55.