Пассажиры регулярно воруют у попутчиков мобильные телефоны – прокуратура

В суды Карелии направлены уголовные дела о кражах мобильных телефонов у пассажиров поездов.

Об этом сообщил заместитель карельского транспортного прокурора Николай Вихров, направивший в суд два уголовных дела о краже пассажирами мобильников у своих попутчиков.

"Так, 12 сентября 33-летняя жительница Мурманской области после отдыха на море с двумя детьми, возвращалась домой на поезде "Анапа-Мурманск", - рассказал Николай Вихров. – В вагоне она познакомилась с молодой женщиной из поселка Лоухи, тоже ехавшей с детьми. В поезде они договорились переписываться "ВКонтакте". После того, как вторая женщина вышла на станции Лоухи, попутчица увидела, что она забыла свой мобильный телефон в сеточке над сиденьем и забрала его себе".

По словам Вихрова, обнаружившая пропажу телефона жительница Лоухи вскоре связалась с с женщиной "ВКонтакте" и спросила, не видела ли та ее мобильник. Злоуиышленница не призналась, что взяла телефон. Однако позднее узнала, что муж потерпевшей обратился с заявлением в полицию, испугалась, что ее могут вычислить, и тогда в переписке призналась в краже.

Судьбу обвиняемой будет решать Лоухский районный суд. Украденный телефон сотрудники полиции у мурманчанки изъяли.

Второе уголовное дело ушло в Кемский суд. В этом случае 64-летний пассажир поезда "Санкт-Петербург – Мурманск" забрал мобильный телефон своей попутчицы, оставившей его в купе на зарядке. Дождавшись, когда женщина отлучилась из купе, мужчина положил аппарат себе в карман.

Обнаружив пропажу телефона, потерпевшая сообщила об этом проводнице, которая вызвала ехавший в поезде наряд полиции. Когда стражи порядка настойчиво попросили пассажира вытащить все вещи из своих карманов, он был вынужден выдать мобильный телефон.

В связи с этими случаями Николай Вихров рекомендует пассажирам не забывать в поезде свои ценные вещи и в дороге не оставлять их без присмотра.