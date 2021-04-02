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Пассажиры такси стали намного чаще гибнуть в ДТП

Новости. Общество
20:40, 03 Апреля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Число пассажиров, погибших в ДТП с участием такси в России, за года выросло на 20%.

Об этом сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников в фильме Эдуарда Петрова "Игра в шашечки" на телеканале "Россия-24".

"Что касается вопросов такси, то у нас [количество] ДТП в целом осталось на уровне 2019-2020 годов, по статистике, которую мы имеем. Но, к сожалению, растет уровень смертности при оказании услуг, погибают пассажиры, погибают люди [в автоавариях] с участием водителей такси. Мы взяли статистику: <...> здесь у нас на 20% выросло количество погибших за один год", - сказал он.

Черников отметил, что в связи с этим необходимо больше внимания уделять профессиональному уровню водителей такси и организации перевозок пассажиров. Вместе с тем, по словам главы ГИБДД, нельзя оставлять без внимания технический осмотр автомобилей.

"Если транспортному средству до пяти лет, оно проходит каждый год [технический осмотр], если больше - то два раза в год. То есть уже усилена ответственность за техническое состояние", - добавил он.

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