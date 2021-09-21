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Пассажиры троллейбусов в Петрозаводске пожаловались на нарушения расписания и маршрутов движения

Новости. Общество
08:05, 22 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Водители троллейбусов в Петрозаводске зачастую не соблюдают расписание и не останавливаются на остановках.

Такие жалобы от жителей города опубликовал паблик «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Теперь у нас не только маршрутки график не соблюдают, но и троллейбусы! Утром в час пик (с 8 до 9 часов) интервал троллейбуса № 3 должен быть 10-14 минут, а на деле 20 минут (!!!). Маршрут № 8… должен выезжать с конечной (ул.Заводская) в 8.10, но выезжает гораздо раньше… И это не единичный случай, это практически ежедневно… Как-то спросила у кондуктора может расписание поменялось. Ответ был — водитель решил раньше выехать. А расписание тогда для чего?», — утверждает автор нескольких записей.

С этим согласен и другой подписчик.

«У меня вообще была неоднократная история с „тройкой“, она вообще проезжает остановки, даже когда людям выйти надо. Надо было выйти на остановке Универа, у главного корпуса, и люди хотели с остановки сесть. Водятел забил и проехал мимо, завернув в сторону Центрального рынка», — написал посетитель группы.

Участники обсуждения рассчитывают на реакцию со стороны властей.

«Написав здесь, быстрее будет реакция ответственных лиц. Поверьте мне, это уже проверено, читают чиновники посты в этой группе!», — утверждает автор.

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Комментарии

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NEZITIC
2021-09-22 09:46:39
почитайте эссе Фукса на Губернии про выборы. Фантомные боли либерала, который молится на США, никак не отпускают.
Все ищет черную кошку в пещере, а ее там нет.

Саныч
2021-09-22 08:47:01
Тройка и не должна останавливаться у Универа. Пятерка же не останавливается.
mts
2021-09-22 08:37:37
А будет ещё хуже. Новое кольцо на пересечении Ленинградской и Варкауса - микроскопическое. Посмотрите на камере онлайн, как раз асфальт укладывают. Не догадались сделать овальным. Там тролик еле пройдёт в 2 полосы. Т.е. опять пробки. Забота властей Петрозаводска в очередной раз обернётся камнем за пазухой.
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