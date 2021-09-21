Пассажиры троллейбусов в Петрозаводске пожаловались на нарушения расписания и маршрутов движения

Водители троллейбусов в Петрозаводске зачастую не соблюдают расписание и не останавливаются на остановках.

Такие жалобы от жителей города опубликовал паблик «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Теперь у нас не только маршрутки график не соблюдают, но и троллейбусы! Утром в час пик (с 8 до 9 часов) интервал троллейбуса № 3 должен быть 10-14 минут, а на деле 20 минут (!!!). Маршрут № 8… должен выезжать с конечной (ул.Заводская) в 8.10, но выезжает гораздо раньше… И это не единичный случай, это практически ежедневно… Как-то спросила у кондуктора может расписание поменялось. Ответ был — водитель решил раньше выехать. А расписание тогда для чего?», — утверждает автор нескольких записей.

С этим согласен и другой подписчик.

«У меня вообще была неоднократная история с „тройкой“, она вообще проезжает остановки, даже когда людям выйти надо. Надо было выйти на остановке Универа, у главного корпуса, и люди хотели с остановки сесть. Водятел забил и проехал мимо, завернув в сторону Центрального рынка», — написал посетитель группы.

Участники обсуждения рассчитывают на реакцию со стороны властей.

«Написав здесь, быстрее будет реакция ответственных лиц. Поверьте мне, это уже проверено, читают чиновники посты в этой группе!», — утверждает автор.