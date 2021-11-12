«Пассажиры выносят мозг»: жена водителя автобуса в Петрозаводске объяснила, как возникают конфликты

Грубое поведение водителей автобусов в Петрозаводске, на которых часто жалуются жители города, может быть спровоцировано пассажирами.

Таким мнением жена одного из водитетей поделилась на странице «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте после конфликта, произошедшего во время рейса.

По ее словам, пассажир, перепутавший номер маршрута, отказался платить, а когда его высадили, разбил стекло автобуса.

«Вы, сами же, пассажиры выносите мозг водителям!!! Ни с того, ни с сего начинают придираться к чему-либо, особенно, взрослые люди... Сначала 10 пассажиров вынесут мозг по полной, затем водитель срывается на ком-нибудь другом и все, водитель становится злым дядей… От силы минут 5, 10, 15 минут находитесь в автобусе и то, успеваете докопаться, выражаете свое недовольство, будто в 5-ти звездочном отеле находитесь… Им тоже надоело сглатывать, они не железные и не обязаны терпеть каждого из вас! Он один, а вас несколько сотен на дню! Хотите нормальных водителей? Будьте людьми!», — написала женщина.