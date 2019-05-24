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Новости. Общество
22:00, 24 Мая 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

Патриарх Кирилл заявил, что у России никогда не бывает "простых времен"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своих именин рассказал о том, что за свое 50-летнее служение Церкви он вынес "твердое убеждение в присутствии Божьем в нашей жизни", и отметил, что у такой страны, как Россия, никогда не бывает "простых времен".

Предстоятель Русской православной церкви 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности, отмечает также свое тезоименитство – день своего небесного покровителя, равноапостольного Кирилла. Также в этом году исполнилось 50 лет, как будущий патриарх был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл: это произошло 3 апреля 1969 года, сообщает РИА Новости.

По словам патриарха, он хорошо помнит тот далекий 1969 год и то "чувство радости, которое испытывал, вступая на путь служения".

"Господь на протяжении этих 50 лет провел и Церковь нашу, и страну, да и меня, недостойного, через многие испытания. И одновременно еще и еще раз показал силу своего присутствия и в человеческой истории, и в жизни Церкви, и в личной жизни каждого человека. И поэтому если бы кто-то меня спросил, ну а какой самый главный мировоззренческий вывод из этих 50-ти лет, я бы сказал: твердое убеждение в присутствии Божьем в нашей жизни. Я говорю это без всякого пафоса, от опыта своей жизни", - сказал патриарх после праздничной литургии в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что "каждый, кто вступает на путь служения Господу, избирает самый лучший путь", и что "прохождение жизненного пути вместе с Богом превращает этот путь в великое и благое явление Божией милости в жизни человека".

"И я хотел бы сегодня особые слова и молитвы, и пожелания обратить к всему нашему народу, к Отечеству нашему. У такой страны, как Россия, нет простых времен. И когда некоторые, характеризуя нынешнее время, говорят: "В непростые мы живем времена", - то мой внутренний ответ такой: а когда были простые времена?" - отметил предстоятель.

По словам патриарха, на протяжении 50-ти лет его служения "не было ни одного простого года". Однако, добавил он, "это не значит, что эти непростые времена приводили к каким-то тяжелым, позорным, разочаровывающим человека последствиям". "Действительно, Божие присутствие – сильно и действенно, и каждый из нас, особенно тот, кто посвятил себя Богу, должен всеми возможными своими силами укреплять веру в людях в то, что Божье присутствие есть присутствие благого и человеколюбивого Отца нашего", - заключил первосвятитель.

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