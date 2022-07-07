Патриарх Московский и всея Руси наградил главу Карелии орденом благоверного князя Даниила Московского III степени

За помощь Валаамскому монастырю Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Карелии Артура Парфенчикова орденом.

Как сообщается в паблике Валаамского монастыря, 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во внимание к помощи Валаамскому монастырю наградил главу Карелии Артура Парфенчикова орденом благоверного князя Даниила Московского III степени.

Также награды за помощь монастырю была удостоена заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник: ей вручили Патриаршую грамоту.

Ранее сообщалось, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил ушедшую в отставку начальника Управления культурного наследия Карелии Юлию Алипову.