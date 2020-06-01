Пациент украл деньги у медработников БСМП в Петрозаводске

Инцидент произошел 1 июня в Больнице скорой медицинской помощи, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Работники медицинского учреждения рассказали росгвардейцам, что один из посетителей на территории больницы украл деньги.
Злоумышленник проник в раздевалку, в которой переодевается медперсонал, и похитил из двух сумок около четырех тысяч рублей.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя. Им оказался 41-летний житель Костомукши.
Полиция проводит проверку.
Задержанному грозит уголовная ответственность.
Ранее поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска.
Комментарии