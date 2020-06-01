Пациент украл деньги у медработников БСМП в Петрозаводске

Инцидент произошел 1 июня в Больнице скорой медицинской помощи, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Работники медицинского учреждения рассказали росгвардейцам, что один из посетителей на территории больницы украл деньги.

Злоумышленник проник в раздевалку, в которой переодевается медперсонал, и похитил из двух сумок около четырех тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя. Им оказался 41-летний житель Костомукши.

Полиция проводит проверку.

Задержанному грозит уголовная ответственность.

Ранее поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска.